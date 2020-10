ELEIÇÕES 2020: FUNDO PARTIDÁRIO x FUNDO ELEITORAL

O dinheiro que vai abastecer as campanhas de prefeitos e vereadores nas eleições municipais deste ano.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou, ainda em agosto deste ano, a divisão do fundo eleitoral e fundo partidário para as eleições deste ano que somam R$ 2, 8 bilhões. Entre as novas regras fixadas pelo TSE para o uso do fundo, neste ano, está a proibição para que os partidos políticos repassem esses recursos para candidatos de outras coligações. Outra medida é a de que os gastos com advogados e contadores não poderão mais entrar no limite de gastos com apoiadores previsto em lei.